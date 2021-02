Relais Colis : ces petits commerces croulent sous les livraisons

Il est déjà 9h et les colis s'accumulent déjà chez Mickaël Gojosso, un buraliste brestois. Depuis le premier confinement, il doit gérer une augmentation considérable du nombre de paquets à réceptionner. Entre les dépôts et les arrivées, il y a à peu près 100 colis par jour, raconte-t-il. C'est trois fois plus que l'année précédente, ce qui pose quelques difficultés au niveau de la réserve. "Il faut être champion du monde de Tetris", s'en amuse-t-il. Mais avec un peu d'organisation et beaucoup de rigueur, Mickaël met tout en œuvre pour satisfaire sa clientèle.