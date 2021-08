Rencontre avec des artisans au savoir-faire unique en Ariège

Au pays des Pyrénées cathares, les gasconnes pyrénéennes ont une robe claire et du caractère. Guillaume Loze connaît bien ces bovins. Il est chargé de sélectionner les plus beaux veaux pour la reproduction. Cette race à viande est un pur produit artisanal qui sert aussi à préserver un artisanat local. Jean et Arielle Mathivet, anciens archéologues, se sont installés à Bélesta il y a sept ans. Leur nouveau métier : récupérer des cornes de vaches pour créer des objets. La corne et le bois, c'est en quelques sortes la signature du couple. Jean s'est même lancé dans la confection de médiators.