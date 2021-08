Rentrée : les secrets de fabrication des fournitures scolaires

Avant d'être dans vos cartables, le cahier n'est d'abord qu'une immense bobine de papier. L'usine est une véritable caverne d'Ali Baba : 1 500 tonnes de bobines y dorment. Le papier est fabriqué sur place et le plus célèbre est le 90 grammes.

Le rouleau de papier est mangé par une machine, marqué par une imprimante de ses célèbres carreaux bleus puis découpé. Une couverture et des agrafes et le tour est joué en un éclair. La machine tourne entre 300 et 400 mètres par minute et peut produire jusqu'à trois cahiers par seconde.