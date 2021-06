Réouverture des routes des Gorges de l'Arly en Savoie

C'est un ruban d'asphalte qui épouse les reliefs de la montagne et les goudrons sont encore brûlants. Ce vendredi matin, les ouvriers sont lancés dans une course contre la montre. Réputée la plus chère de l'Hexagone, cette route de treize kilomètres relie la Savoie à la Haute-Savoie. Le 9 février 2019, un gigantesque éboulement a enseveli les Gorges de l'Arly et a obstrué le tunnel. Après 860 jours de fermeture, elle rouvre ce soir à 20 heures.