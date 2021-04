Réouverture des terrasses : un soulagement pour les bistrots de village

Patrick Bourron n'a qu'un rêve : retrouver le soleil et les habitants sur la terrasse de son bistrot. "On n'en peut plus. On arrive vraiment au bout. On espère que le beau temps sera là le 19 mai pour l'ouverture et puis que ça soit une journée magique", confie-t-il. Depuis le 29 octobre dernier, en effet, la cité médiévale de Crémieu (Isère) a perdu son lieu de rencontre, son âme, le bar restaurant de Patrick. Et depuis, René et Michel tournent en rond. "C'est convivial", "ça manque dans le quotidien de parler de tout et de rien", lancent-ils.