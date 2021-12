Repas de fête : les grossistes en pleine effervescence à Nantes

Il est 5h du matin. Tous les Nantais dorment encore à poings fermés, enfin presque tous. Au marché de gros, c'est au contraire l'effervescence. Au rayon des fruits exotiques, dont c'est la pleine saison, les primeurs se bousculent pour trouver leurs produits. Les étals font envie. Du côté de la poissonnerie par exemple, les produits de fête sont à l'honneur. "Cette semaine, on est sur du produit festif : le homard, la langouste, les tourteaux, la langoustine et les huîtres", confie Cédric Civet.

Plus loin, nous croisons ce restaurateur pressé, les bras chargés de foie gras et de truffes. Pour Françoise, la commerçante, Noël est toujours une période un peu ambiguë qu'elle redoute et attend avec impatience. Certains se retrouvent ensuite au café du marché pour poursuivre les négociations ou souffler autour d'un bon repas. Petit-déjeuner ou déjeuner, à cette heure, tout est permis. Il faut reprendre des forces car ils vont en avoir besoin pour tenir le rythme jusqu'à jeudi. Le 24 décembre est traditionnellement plus calme. Les Français sont en cuisine, prêts à faire la fête.