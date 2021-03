Reproduction : des bénévoles au secours des amphibiens

Dans le Bas-Rhin, un voyage périlleux commence pour tous les amphibiens : traverser la forêt et rejoindre un étang pour se reproduire. Au milieu du chemin, ils doivent affronter des dizaines de voitures à vive allure et cela fait des années que ça dure. Chaque année, 10 000 amphibiens traversent cette route. Avec l'aide de la collectivité, l'association d'éducation à l'environnement "Les Piverts" a décidé d'agir. "Le principe est d'avoir un barrage de plus de 600 mètres avec du filet d'un côté de la route et de l'autre. Et il y a de part et d'autre plus de seaux qui vont intercepter les animaux", explique Loïc Duchamp, son administrateur. Chaque matin, les bénévoles se transforment en taxi pour crapauds, du seau jusqu'à l'étang.