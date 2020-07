Restrictions d'eau : producteurs et éleveurs paient les conséquences de la sécheresse

Dans le sud du pays, la chaleur et la sécheresse ont poussé plusieurs départements à limiter voire interdire l'utilisation agricole de certains cours d'eau. Un casse-tête pour les agriculteurs situés entre le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Sans eau, les éleveurs se demandent comment nourrir leurs animaux. Certains producteurs voient la situation s'empirer d'année en année et font face à des pertes économiques importantes.



