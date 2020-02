Retour sur la fête de la Chandeleur

La Chandeleur se fête tous les 2 février. Et qui dit Chandeleur dit crêpes. À Tonquédec (Côtes-d'Armor), chez Yann, ces dernières ont un goût particulier. Elles sont cuites au feu de bois, et il y en a pour toutes les saveurs. Salées ou sucrées, les crêpes de Yann ravissent toujours autant ses clients.



