Réveillon de Noël : l'effervescence aux halles de Narbonne

C'est la dernière ligne droite des courses de Noël. Il faut savoir jouer des coudes, tenir le rythme et montrer les muscles. Une histoire d'endurance de l'autre côté de l'étal aussi. "On est trois, on arrive à bien s'organiser", "on se marche dessus mais à part ça tout va bien", lancent les commerçants. De la graisse de Noël, du foie gras, des gambas, une poularde farcie, du fromage et une bûche...la liste est longue. "Jour de fête, on se gâte", précise une cliente.