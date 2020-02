Révision de l'aire d’appellation de l'AOC Bourgogne : des centaines de viticulteurs contrent le projet

Ghislain Brigand est viticulteur à Massingy (Côte-d'Or). Il fait partie de ceux qui risquent de perdre l'appellation Bourgogne. Si cela venait à arriver, ce serait une catastrophe économique. Plus au sud par contre, certains viticulteurs pourraient prochainement bénéficier de l'appellation Bourgogne. Pour l'heure, l'INAO a mis en retrait in extremis le projet.



