Risque d’avalanche en Savoie : les pisteurs sécurisent la station des Ménuires

Il faut purger la montagne d'une neige qui n'en finit plus de tomber. "On a des accumulations dans les pentes donc les avalanches peuvent partir toutes seules sans prévenir", explique René Hudry, chef de secteur pisteur secouriste. À 1 850 mètres d'altitude et avec peu de visibilité, ces pisteurs secouristes déclenchent des avalanches par précaution sur le domaine skiable des Menuires (Savoie).

La préfecture appelle les habitants à la plus grande prudence. "On reste dans la station, on ne prend pas le risque de sortir", témoigne l'une d'eux. Si la situation se dégrade cet après-midi, des routes pourraient être fermées afin de déclencher des avalanches et sécuriser l'arrivée des automobilistes en station.