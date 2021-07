Rocher Mistral : un Puy du Fou provençal

Et si vous faisiez un bond dans le passé ? Le parc du Rocher Mistral vient effectivement de rouvrir ses portes. Il se revendique même Puy du Fou provençal. Dans le château de La Barben, l'histoire de la région est à l'honneur. Dans les entrailles de la forteresse, une déambulation entre sons et lumières, décors et acteurs, pour découvrir la vie de chevaliers devenus légendes.

Plus que les cris, la Provence c'est aussi des odeurs de lavandes et des saveurs uniques, que l'on redécouvre le temps d'un petit tour sur le marché. Un concentré d'histoire et de culture dans ce château classé monument historique. L'édifice fut bâti il y a plus d'un millénaire. Il était donc primordial pour son nouveau propriétaire de le rénover. Aujourd'hui, le monument a retrouvé son lustre d'antan et s'illumine à la nuit tombée, dans un ultime spectacle.