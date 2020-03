Sacré au Salon de l'agriculture, le taureau Mignon redécouvre les plaisirs de la campagne

Il y a deux jours au Salon de l'agriculture, le taureau Mignon a été sacré champion de la race Rouge des Prés pour le plus grand bonheur de David Cadet, son éleveur. L'animal a paradé dans les allées avec son ruban bleu, blanc, rouge et ses 1 400 kilos. Mais en raison de la fermeture prématurée de l'événement pour cause de coronavirus, Mignon est rentré dans sa ferme à Argenton-Notre-Dame (Mayenne) dès dimanche soir. Ce lundi matin, après avoir passé dix jours à Paris, il a redécouvert sa ferme et son pré sous l’œil des caméras du JT de 13H de TF1.