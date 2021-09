Polignac enfin labellisé "Plus beau village de France"

La persévérance récompensée. Après plus de 10 ans de combat et 2 tentatives, Polignac a (enfin) reçu lundi le label de "Plus beau village de France". Située à quelques kilomètres au Nord du Puy-en-Velay et notamment connue pour sa forteresse du XIe siècle bâtie sur un éperon rocheux, elle devient la cinquième commune de Haute-Loire à obtenir la labellisation après Arlempdes, Blesle, Lavaudieu et Pradelles.