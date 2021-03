Saint-Malo : des coquilles Saint-Jacques en vente directe et à petits prix

Au pied des remparts de Saint-Malo, les coquilles Saint-Jacques par centaines sont tout juste sorties de la mer. On s'empresse devant les étals pour en acheter. Certains viennent très équipés. Sachets et chariots sont présents quand les consommateurs se préparent à acheter une quinzaine. Vendues en moyenne entre quatre et cinq euros le kilo en poissonnerie, les coquilles affichent ici un tarif alléchant, à trois euros le kilo. Des coquillages pêchés quelques heures plus tôt au large de la Cité corsaire et débarqués juste avant la vente.