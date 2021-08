Saint-Pierre-et-Miquelon fête les Basques

Normands, Bretons, Basques... leurs blasons sont réunis sur le drapeau de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les seules terres françaises en Amérique du Nord depuis plus de 200 ans. Les pêcheurs basques sont venus ici les premiers il y a cinq siècles pour traquer les baleines dans les eaux de Terre-Neuve et de Saint-Laurent. Et 500 ans plus tard, leurs descendants rament encore, mais cette fois, pour le pur plaisir de naviguer.