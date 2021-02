Saint-Valentin : à la rencontre d'Elvina Etiévant, une fleuriste passionnée à Châtillon-sur-Seine

Fleur après fleur, Elvina Etiévant accomplit son rêve d'enfant. Dans son atelier tous les soirs, et parfois la nuit, elle mêle des roses, des tulipes et des anémones en cherchant l'harmonie. "Dans tous les bouquets, on met forcément de l'amour. Et cela se ressent déjà dans la composition. Et à la Saint-Valentin, on en met encore plus", révèle la fleuriste.