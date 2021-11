Saison de l'huile d'olive : les producteurs apportent leur récolte au moulin

Durant l’automne, le moulin tourne 24h/24, 7j/7, selon la méthode traditionnelle, à l’ancienne. Les olives reposent dans un grenier entre trois et six jours. Puis elles sont broyées dans une meule en granite. La pâte d’olives est ensuite pressée entre de petits tapis appelés "escourtins". Et l’huile apparaît. Enfin, il faut séparer l’eau du fruit et l’huile.