Sans main-d’œuvre, la boucherie de Morteau reste fermée pour les fêtes

Une boucherie de Morteau (Doubs), remplie de clients ce vendredi, va devoir fermer ses portes pour les fêtes de fin d'année. En 35 ans de métier, c'est la première fois qu'ils ne serviront pas leurs clients pour Noël. Alain et sa femme ne peuvent plus à eux seuls assurer la charge de travail. "On a dû travailler ici pour quatre ou cinq personnes alors qu'on est que tous les deux. Il rentre à 21h30 et il repart à 4h du matin", raconte Séverine Monnin.