Sans surprise, elle est dans le Nord : voici la meilleure friterie de France

Roulement de tambour... Le titre 2021 de la meilleure friterie de France a été décernée à "La Ch'tite frite". Un établissement du Nord, comme il se doit, situé à Raillencourt-Sainte-Olle. Alors ce vendredi matin, il y avait foule pour féliciter le patron. "Je me suis arrêté pour les goûter et je pense que je vais me régaler", avance un riverain, ravi. Un titre qui rend le gérant, Philippe Mériaux, très fier. "Cette année, c'est une grosse surprise, et je voudrais remercier tous les gens qui ont voté pour nous et qui se sont battus pour qu'on en soit là", se réjouit-il.

Le secret de cette victoire, c'est forcément une bonne frite et une cuisson très précise. "Une bonne frite est molle à l'intérieur donc il ne faut pas la laisser trop longtemps", explique Philippe. Avec ce titre, les clients en attendent désormais beaucoup. Mais ils ne sont pas déçus : "Croustillante, comme je les aime", dit l'un d'eux.