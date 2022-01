VIDÉO - Le "fondwich", la drôle d’invention culinaire d’un fromager

Avec cette météo, vous en rêvez peut-être : une machine qui vous apporte chaleur et réconfort. Il coule de la fondue dans cette sandwicherie de Châtel. Derrière cette invention, se trouve Frédéric Royer, qui n'est pas ingénieur, mais fromager à Thonon-les-Bains. Ce jour-là, il fait découvrir son invention aux passants. "On pourrait décrire ça comme un distributeur chantilly, un distributeur de glaces", explique-t-il.

Cette idée a germé un jour d'été il y a dix ans lorsque Frédéric propose à ses clients une dégustation dans la rue. Aujourd'hui, le mécanisme brasse et chauffe le fromage. Comté, Meule de Savoie et Gruyère suisse... La recette se savoure en toutes saisons et à toute heure. Frédéric Royer a déjà ouvert sept franchises dans le pays. Sa machine est aussi courtisée bien au-delà des Alpes, comme aux États-Unis, en Russie et au Qatar. Une affaire qui fait florès, donc.