Savoir-faire unique : la dentelle du Puy-en-Velay

Dans son appartement d'étudiante, Maëlle Latoud travaille sa technique et sa gestuelle. Devant elle, 56 fuseaux dansent entre ses doigts. Les fils se croisent et se mêlent pour obtenir des boucles et des nœuds, un travail de minutie et d'habitude. Par passion pour l'artisanat, la jeune femme de 23 ans apprend donc l'art de la dentellerie depuis septembre dernier.