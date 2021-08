Sécheresse : un village de l’Aude frappé par des restrictions d’eau

Adeline Rendon est coiffeuse à Durban-Corbières. Ces derniers jours, elle a décalé ses horaires pour ouvrir plus tôt. Pour cause, de 14h à 18h, il n'y aura plus une seule goutte. Pareil la nuit, de 22h à 5h du matin. "La saison est importante pour nous et avoir ces restrictions d'eau, ça nous complique l'année", regrette-t-elle.