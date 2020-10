Semaine du goût : la recette varoise de la soupe au pistou

Fayence est l'un des plus beaux villages de l'arrière-pays varois. Originaire de Draguignan, Jean Guzzone y a installé son restaurant. Il aime y servir à ses habitués une cuisine régionale et traditionnelle, remise au goût du jour. Et s'il est un plat que l'on prend plaisir à y déguster, c'est bien la soupe au pistou. Pour réaliser sa recette, Jean s'approvisionne en petits oignons, en haricots verts, en tomates et autres légumes du potager auprès d'agriculteurs bio. Il nous en livre les secrets.