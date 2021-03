Semaine sainte en Corse : à la découverte des églises baroques de l’île

Une musique d'orgue magnifie le paysage depuis plus de 30 ans. Elizabeth a créé la route des orgues, car dans les églises de Balagne se cachent des trésors baroques inestimables. "Quand on est à l'extérieur, on se dit que c'est une église toute simple et quand arrive ici, on est un peu stupéfait de voir toutes ces pâtures", explique-t-elle. À Costa, l'une des plus petites communes de Corse, l'église renferme également les secrets de chaque habitant. "On en est très fier, car elle est entièrement peinte", confie Barthélémy Colombani, maire du village. Par ailleurs, à Speloncato, le village aux trois églises, le patrimoine religieux est époustouflant. Son orgue est monumental et le plaisir de jouer reste toujours intense.