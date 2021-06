Sensations fortes en sulky pour les résidents d’un Ehpad de l’Allier

Boléro, l'ex-cheval de course, est lancé à plus de 35 km/h et derrière lui, Monique, 87 ans, embarquée à vive allure et tout sourire sur la piste de l'hippodrome de Vichy. Cette folle aventure a d'abord commencé dans l'écurie. Une combinaison et des protections, il n'en faut pas plus pour se préparer à découvrir le champ de courses.