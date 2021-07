Sentiers de la Vésubie : la solidarité en marche

Sur ce sentier interdit et abîmé par la tempête, les randonneurs tentent de passer tous les jours. Pour reconstruire une passerelle, il faut héliporter une à une trois poutres de six tonnes, puis les déposer avec d’infinies précautions. Le budget prévu pour la réfection des chemins est de sept millions d’euros. Les sentiers sont essentiellement les vallées. "On a vu pendant la tempête que les sentiers de randonnée pouvaient être utiles quand il n’y avait plus les routes", explique un technicien. C’est par les chemins que les secours peuvent arriver. Des CRS sont en train de préparer la saison.