Série de Loches (3/4) : la Collégiale Saint-Ours, un trésor unique de l'art roman

La Collégiale Saint-Ours se trouve en Touraine. Ce joyau de l'art roman âgé de 1 000 ans a besoin d'être entièrement restauré. Le chantier est exceptionnel, car il faut restaurer les deux pyramides qui se dressent entre les clochers, pierre par pierre. Chacune d'elle doit être parfaitement ajustée pour éviter les infiltrations d'eau. Les travaux, qui nécessitent six millions d'euros, ont commencé il y a cinq mois. Ils ont besoin de la générosité des donateurs.



