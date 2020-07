Série Sancerre (4/4) : à la découverte du hameau de Pesselières à Jalognes

À Jalognes, le cœur du moulin du hameau de Pesselières bat depuis 1704. On y produit de l'huile de noix avec les mêmes engrenages et la même attention depuis toujours. En face de ce bâtiment se trouvent le château et son parc de sept hectares. Ce dernier recèle des trésors cachés, dont un arbre centenaire qui est un véritable bijou. Quant au jardin, c'est un savant mélange d'espace naturel et de travail de taille où la nature invite à la contemplation.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.