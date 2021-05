Seul maître d'art en coutellerie de l'Hexagone, il excelle dans la lame damassée

Pour qu'une telle lame naisse des flammes, c'est toute une histoire. Une histoire écrite à deux et dont les premiers traits se dessinent à la plume. Depuis 40 ans, dans leur atelier de Romans-sur-Isère (Drôme), Pierre et Nicole Reverdy créent ensemble des couteaux. De la feuille à la forge, ils sont unis autour du damas, une technique pour créer des lames artistiques et poétiques.

Le dessin en amont, c'est la pièce fondatrice. Celle sur laquelle le maître d'art s'appuie tout au long de la création. Après quarante années d'atelier et de forge, Pierre a toujours la même fascination. Le travail du feu nécessite une vigilance particulière et surtout de l'expérience. Un travail de patience, car il faut des heures de travail pour un couteau unique.

Seul maître d'art en coutellerie dans le pays, il est parvenu à une telle maîtrise de la technique du damas que chacune de ses lames raconte une histoire. Des personnages se donnant la main pour une danse sur acier ou des fleurs de cerisier et des pétales d'inspiration japonaise, un art élégant et sensible, mélange harmonieux de force et de douceur.