Ski : cette station de Savoie est fin prête pour les vacances

Ils ont repris le travail avec le sourire. Depuis huit heures ce vendredi matin, 90 saisonniers sont à pied d'œuvre pour sécuriser les pistes de Saint-Sorlin-d'Arves (Savoie) avant l'ouverture du domaine samedi matin. "C'est vraiment un plaisir de recommencer. On a vraiment hâte de voir les clients", se réjouit Quentin Borg, pisteur. Avec 1,50 mètre de neige et un taux de réservation de 90%, c'est presque une renaissance pour le village, dont la population sera multipliée par 20 en quelques jours.

Pour nourrir tous les vacanciers, l'épicerie a commandé plus de 1 000 litres de soupe et 1 500 kg de fromage. "On a augmenté notre stock par dix", explique Yanis David, co-gérant du commerce. Dans les résidences hôtelières, le personnel passe le dernier coup d'aspirateur. Ici, il reste quelques appartements disponibles, mais l'établissement sera complet pour la semaine du Nouvel An.