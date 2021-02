Ski : la vie au ralenti d'une petite station savoyarde

Pierre Margot attendait ce moment avec impatience : se retrouver ensemble au pied des pistes de ski. Un peu de chaleur dans une saison plutôt morose. "Ça fait du bien de reboire un café. C'est plus convivial de discuter plus longtemps", confie le bénévole.

À 1150 mètres d'altitude, au-dessus du lac d'Annecy, la petite station de Talloires-Montmin et ses deux téléskis sont entièrement gérés par une quarantaine de bénévoles. Certains retraités comme Marcel Maniglier n'ont plus d'activité aujourd'hui. À 67 ans, l'un des créateurs de la station regrette l'absence des skieurs.

Plus qu'une station de ski, ce lieu devient en hiver un rendez-vous attendu par tous les habitants du village. En ce moment, Catherine Lanier s'ennuie chez elle. "On se sent isolé (...). On n'a plus la convivialité", affirme-t-elle. "Tout est fermé, tout est annulé. La station ne marche pas (...) Au niveau des liens sociaux, c'est dur en ce moment", témoigne Geneviève Ricard.