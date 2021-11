Ski : Val Thorens ouvre ses pistes ce week-end

C'est une course contre la montre. Dans moins de 48 heures, les dameuses laisseront place aux skieurs pour le plus grand bonheur de Gilles. "Franchement, ça fait plaisir de remonter au volant d'une machine. On est prêt pour l'ouverture. On a eu une bonne production de neige de culture qui nous a permis d'enneiger environ un tiers du domaine", a-t-il expliqué.