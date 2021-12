Solidarité : des maraudes organisées à Lyon

Pour des bénévoles, être là chaque semaine en hiver, c'est une évidence. "On a un peu de temps à cette période de Noël de penser à ceux qui souffrent du froid et de l'indifférence", explique Jean-Marc Roffat, président de l'association. "On se demande comment ces gens-là font pour passer tout l'hiver dehors", rajoute un autre bénévole. Et parmi ceux qui donnent leur temps, il y a Patrick. Il a passé dix ans dans la rue. "J'ai l'impression de rendre ce qu'on m'a donné. Et ça, c'est très important", confie-t-il.