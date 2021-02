Sols gorgés d’eau : les agriculteurs craignent pour leurs récoltes

Il fait douze degrés ce lundi matin dans un champ de choux-fleurs à Saint-Jean-du-Doigt (Finistère), soit seize degrés de plus comparé à la semaine dernière. Le dégel a bien lieu et Julien Quillevère constate les dégâts. Une partie de ses choux sont invendables et d'autres sont fragilisés.

"On est obligé de les couper à un calibre inférieur pour garder une qualité correcte", explique cet agriculteur. Il les vendra donc plus petits et moins chers. Le dégel a aussi rendu les sols très humides. La récolte est ainsi difficile. Dans un champ d'artichauts à proximité, certaines plantes sont même endommagées. D'autres dégâts sont à craindre.