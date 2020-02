SOS Villages : à Wattrelos, "Le passé simple" cherche le repreneur qui le conjuguera au futur

"S’il ferme, on sera un peu perdus : où aller ?" A Wattrelos, les habitués du "Passé simple" redoutent qu'il ne mette la clé sous la porte, alors que leur commune de 40.000 habitants, proche de Lille, ne dispose déjà plus que d'une quinzaine de cafés. Mais après 15 ans à la tête de cet établissement dans lequel on retrouve l'ambiance des bistrots du Nord, ses propriétaires, Francisco et Angelina, souhaitent changer de vie.

Pour mettre toutes leurs chances de leur côté - dans leur quartier, certains commerces en vente ne trouvent pas acquéreur - , ils ont fait appel aux services de l'opération SOS Villages. "On touche beaucoup plus de monde et c'est une vitrine sérieuse", explique Francisco dans le reportage du JT de 13h de TF1 en tête de cet article.