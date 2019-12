SOS Villages : après son salon de coiffure, Quemper-Guézennec sur le point de trouver un repreneur pour sa crêperie

Pour la deuxième fois, le maire de Quemper-Guézennec passe par le biais de l'opération SOS Villages pour chercher un repreneur pour l'un de ses commerces. Cette fois-ci, il s'agit d'un bar-restaurant destiné à devenir une crêperie-pizzeria (la commune finançant les travaux de rénovation à venir). Et il est déjà sur le point de trouver son prochain propriétaire : le jour où les équipes de TF1 se sont rendues sur place, Hélène Gerray, ancienne enseignante projetant de reprendre l'établissement avec son compagnon, visitait les lieux avec le maire.

"C’est bien placé, l’accueil est quand même très volontaire et dynamique, et ça s’est vraiment important", s'enthousiasme-t-elle face aux caméras. En plus de celle de la jeune femme, une dizaine d'autres visites sont prévues, l'heureux futur propriétaire devant être désigné avant Noël.