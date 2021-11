SOS Villages : bar du Morbihan cherche activement repreneur

À la fin d'une journée de travail au Faouët (Morbihan), on se dirige vers la taverne tenue par Julie Nenez, où tout le monde se retrouve. "J'aime bien prendre mon café après mon boulot" ; "J'arrivais ici et j'ai retrouvé tous mes copains". Marie Noël et Christian, eux, ont plein de souvenirs du pub : " On est toujours venus avec nos amis" ; "D'anciens comme nous viennent au début de la soirée".