SOS Villages : ce cordonnier du Nord promet de donner toutes les clés à son repreneur

Pour passer le flambeau, Jean-François prendra le temps qu’il faut. Le plus important pour lui, c’est que son petit commerce perdure. Et bonne nouvelle pour son successeur. Ici, la clientèle est nombreuse. En plus, entre les petits commerçants du quartier, l’entente est plus que cordiale. Il le garantit : "C’est un endroit très agréable pour travailler". Bien entouré et avec tout le matériel nécessaire, tout est là pour changer de vie... et vous lancer comme artisan cordonnier.