SOS Villages : ce couple a changé de métier et de vie

Dans la commune, les 1 300 habitants ne s'imaginaient pas vivre sans leur petit commerce: "Nous on est âgé, on ne conduit plus et on est bien content qu'il y ait des commerces ouverts". Une chose est sûre, les nouveaux propriétaires ont déjà été adoptés. Entre deux discussions, Céline file en cuisine, concocter ses plats à emporter. Et quand on lui demande si elle s'imaginait travailler là, elle répond : "Il y a encore deux ans en arrière si on me l'aurait dit je pense que j'aurai souri en disant que ce n'était pas possible". Le couple l'assure, leur qualité de vie est bien meilleure.