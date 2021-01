SOS Villages : ce couple de citadins a repris une boulangerie de l'Indre

Au travail depuis 3 heures du matin, Laurent Lefèvre prépare sa tournée à 8 heures. Après 37 ans comme boulanger en ville dans la grande distribution, il a répondu à une annonce sur le site SOS Villages. En moins de six mois, le boulanger fait l'unanimité. "C'est un homme formidable qui vient à domicile, qui est super gentil et qui nous a fait une galette des rois comme je n'en ai jamais mangé", confie une habitante.

Au magasin, Karine Court a aussi été adoptée. Elle connaît les habitudes de ses clients et les appelle par leur prénom. "On a des boulangers très gentils et agréables. Cela fait plaisir", affirme un client. "On voit beaucoup plus de gens. Quand on n'avait pas de boulangerie, c'était triste", argue un autre.