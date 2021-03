SOS Villages : cette boulangerie de Haute-Vienne cherche un repreneur

Le nouveau maire souhaite valoriser les atouts de la boulangerie dans un village qui compte deux autres commerces, une école, des étangs pour la pêche et bientôt une aire de camping-car. D'ailleurs, elle est à la fois attractive et d'utilité publique grâce à la tournée de Florence dans les tout petits villages. C'est une activité de six jours sur sept, loin d'être anodine. En effet, elle rapporte aujourd'hui plus de 70% du chiffre d'affaires de la boulangerie. Une habitude et même une tradition que personne n'aimerait voir s'arrêter. Transmettre le flambeau à une nouvelle génération de boulangers, c'est désormais l'espoir de Denis et de tout un territoire.