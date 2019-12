SOS Villages : "Commune recherche curé", l’annonce insolite déposée par un maire de Loire-Atlantique

Avec 350 habitants, Juigné-des-Moutiers est la plus petite commune de Loire-Atlantique. Si son église, construite en 1878, a été entretenue par la mairie, elle manque désormais d'homme de foi. Pour trouver un curé, le maire a donc déposé une annonce sur le site de SOS Villages, une première depuis le début de l’opération.

"Il y a tout ce qu’il faut, il y a une belle église. Maintenant, nous n’avons personne à mettre dedans. On n’a pas de prêtre, on aimerait bien avoir au moins une messe en pleine journée", explique à TF1 Jean Voiset, maire –sans étiquette- du village. Un office a bien lieu une fois par mois, le mercredi soir. Mais l'édile souhaite avoir un curé en permanence. Comment cette idée lui est-elle venue à l'esprit ? L'une de ses administrées de 90 ans, victime d’un AVC, lui a dit notamment dit qu’elle ne pouvait plus aller à la messe en raison de l'absence d'un curé. "Ca m’a fait mal au coeur", raconte-t-il.