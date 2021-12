SOS Villages : des Belges sauvent de la fermeture un café-restaurant du Lot

A Cazals (Lot), juste à côté de la place du village, le café-restaurant "Le Cazdals" a changé de mains il y a tout juste deux mois. En cuisine, c'est le domaine de Géraldine Desmarez, qui nous vient de Belgique. Avec son mari et ses enfants, elle a tout laissé pour s'installer dans le Lot, et c'est grâce à SOS Villages.

Géraldine et Sébastien étaient déjà restaurateurs dans leur Belgique natale. Mais c'est dans le Lot qu'ils ont décidé de poursuivre leur activité, et ce n'est pas un hasard. La petite famille y passe ses vacances depuis des années. "C'était un rêve, et parfois, les rêves deviennent réalité", déclare Sébastien. "Nous sommes heureux, on a été très bien accueillis par les clients", rajoute-t-il. D'autant bien accueillis que dans la commune, un autre café avait déjà fermé ses portes. A Cazals, il y a d'autres commerces et pour ses habitants, il est essentiel de les maintenir. Pour Géraldine et Sébastien, le Lot était un coup de cœur. Installés depuis le 5 octobre, ils ont réussi à déclencher chez les habitants le coup de foudre.