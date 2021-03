SOS Villages : dix ans après, la belle histoire de l'épicerie de Santine continue

À Aullène en 2011, Santine Gaspari arrêtait son activité dans son épicerie station-service. Pour remplacer cette figure du village, c'était Estelle qui reprenait le commerce grâce à l'opération SOS Villages. Une dizaine d'années plus tard, Véronique continue l'aventure sous l'œil tutélaire de la patronne historique, toujours présente dans les esprits. Santine, âgée de 95 ans aujourd'hui, ne peut plus se déplacer. C'est son fils Michel qui passe une à deux fois par semaine pour donner des nouvelles de sa mère et prodiguer quelques conseils à l'épicière.

Si la pompe à essence a disparu, le commerce reste un lieu de vie incontournable. "C'est le cœur du village. Sans épicerie, on sera handicapé et on doit faire des kilomètres pour se ravitailler. On essaie de faire en sorte qu'elle reste ouverte", explique un habitant. Pour la commune, l'opération a permis d'éviter une fermeture définitive. Véronique a le projet de faire entrer de nouvelles références, mais déjà, on trouve de tout à l'épicerie d'Aullène.