SOS Villages : en Corrèze, un hôtel restaurant cherche des repreneurs

A Larche (Corrèze), il y a une vingtaine de commerces pour 1 500 habitants, mais l'hôtel restaurant de Francis Trémouille est celui qui marque le plus les esprits. Cela fait 32 ans qu'il tient ce commerce qui réunit les habitants du village. Avec un menu ouvrier à treize euros, vin compris, il fait des heureux. De plus, Francis travaille des produits bruts pour offrir une cuisine traditionnelle. A l'âge de partir à la retraite, il souhaite vendre une affaire à laquelle tout le monde est attaché.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.