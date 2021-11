SOS Villages : et si vous quittiez tout pour reprendre une épicerie en Martinique ?

La Martinique et la mer des Antilles vous ont toujours fait rêver, et les mots "commerce de proximité" ont un sens pour vous ? Voilà déjà deux bonnes raisons pour reprendre une épicerie créée il y a 22 ans par Éric et Catherine Sicre, originaires du sud de l'Hexagone. Située dans la commune de la Trinité, la supérette est constituée d'une clientèle fidèle. Ici, personne ne veut entendre parler de fermeture définitive. "Je tiens à ce que cette activité commerciale perdure", "à supposer qu'il y ait repreneur, on espère que le contact va être aussi chaleureux", lancent les habitants.

"On fait partie de leur vie, ils font partie de la nôtre, on a une aventure ensemble et ils comprennent le fait qu'on veuille rentrer pour la famille", confie Catherine. "Mais ça déchire, nous aussi on est déchiré, 22 ans de notre vie ce n'est pas rien", ajoute-t-elle. L'engagement du couple se poursuit même après les heures d'ouverture de la boutique. Un service de livraison proposé sans surcoût à un couple de personnes âgées. Éric et Catherine l'ont promis, ils ne partiront pas sans avoir trouvé un repreneur et profiteront jusqu'au bout de la douceur de vivre des Antilles.