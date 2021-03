SOS Villages : Frédéric a tout quitté pour s’occuper d’un gîte dans le Cantal

À plus de 1200 mètres d'altitude, le gîte du col de Legal à Saint-Projet-de-Salers (Cantal) est flambant neuf. Devant les randonneurs, on pourrait penser que Frédéric Jeusset gère l'établissement depuis la nuit des temps. Et pourtant, il a quitté son métier de professeur de sport et sa région parisienne il y a tout juste deux ans pour cette nouvelle structure de 17 chambres. L'annonce postée sur SOS Villages a changé sa vie.