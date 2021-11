SOS Villages : Guimiliau veut garder sa boulangerie

Il ne reste plus qu'à poser les valises et à profiter du charme du petit village de Guimiliau (Finistère). La commune de 1000 habitants abrite une crêperie et un bar-épicerie. Là-bas, petits et grands sont prêts à accueillir les nouveaux repreneurs. "S'il y a des repreneurs, je serai présente le matin. Je livre les journaux très tôt. Je termine ma tournée à sept heures" ; "Il faut faire vivre le commerce" ; "Ce serait parfait", ont-ils affirmé.